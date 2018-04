Theaterling op de planken 26 april 2018

Op de zolder van het Oude Gasthuis, Nederrij 133a in Herentals, brengt Theaterling op zaterdag 28 en zondag 29 april het stuk 'Het kind en de nachtegaal', gebaseerd op het sprookje 'Het geheim van de keel van de nachtegaal' door Peter Verhelst en Carll Cneut. De regie en de bewerking is in handen van Elke Dingenen. Het jongerengezelschap van Theaterspektakel uit Herentals doet een beroep op elf acteurs. Zaterdag zijn er voorstellingen om 15 uur en 20 uur, zondag om 15 uur. Vanaf 14 jaar bedraagt de inkom 5 euro. Reserveren kan in 't Schaliken, Grote Markt 35 in Herentals. (TJH)