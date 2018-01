Theaterling en Theaterspektakel samen op de planken 02u36 0 Foto Vanderveken

Leden van Theaterspektakel en jeugdatelier Theaterling uit Herentals staan de komende weken samen op de planken. Acht acteurs of actrices van elk gezelschap zullen samen te zien zijn in het stuk BOG van het gelijknamige Vlaams-Nederlandse collectief BOG. BOG is een levensvertelling vol herkenbare en soms confronterende situaties uit alle levensfasen. De regie is in handen van Ruth Bastiaensen. De voorstellingen hebben plaats in de kamertheaterzaal van 't Hof, Grote Markt in Herentals. De première heeft plaats op zaterdag 20 januari om 20 uur. Meer info over de andere voorstellingen en reserveren kan via www.theaterspektakel.be of in 't Schaliken, Grote Markt 35 in Herentals. Telefoon: 014/21.90.88.





(TJH)