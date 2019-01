Theaterling brengt eigen creatie: Ik Kristof Baelus

07 januari 2019

20u28 0 Herentals Zes jongeren tussen 15 en 18 jaar brengen een eigen creatie op de planken. Ik. Een monoloog van een groep over wat het betekent om te zijn wie je bent en te worden wie je zal zijn. Op zaterdag 19 april 2019 gaat de nieuwste productie van het Herentalse jeugdtheateratelier Theaterling in première.

Regisseur Dries De Smedt creëerde het concept. Aan de hand van verhalen en ervaringen van de spelers improviseerden ze scènes en kwam het verhaal over hoe deze jongeren in het leven staan en naar de maatschappij en zichzelf kijken tot stand.

Tickets kosten 9 euro en zijn te verkrijgen via t’ Schaliken. De voorstelling zal doorgaan in de theaterzaal van zaal ‘t Hof in Herentals.