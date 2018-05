The Legends presenteren musical 'Cruise-in-Thals' 15 mei 2018

The Legends, de muzikale formatie uit Herentals, pakte het eerste weekend van mei uit met de musical 'Cruise-in-Thals'.





Het verhaal begint in de Jachthaven van Herentals, waar een gewezen zeebonk en een aan lager geraakte vamp, op cruise vertrekken. The Legends begonnen vier jaar geleden aan het verhaal. Ze kregen daarbij de steun van nog andere Herentalse verenigingen, zoals Corpus Sanum (dans), Theaterspektakel (spel, zang en decor), Time-Out (dans), het Hertals Zeemanskoor (zang) en Jan De Smet (regie).





(TJH)