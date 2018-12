Tentoonstelling smartphonefotografie in ‘t Schaliken Kristof Baelus

19 december 2018

11u50 0 Herentals Enkele maanden geleden sloegen JAC Herentals en cultuurcentrum ‘t Schaliken de handen in elkaar om een project voor jongeren op poten te zetten. Elf jongeren volgden een cursus smartphonefotografie. Het resultaat is nu te bekijken in de foyer van het cultuurcentrum.

Met dit project is een diverse groep jongeren aangesproken, zo ook enkele jongeren uit OKAN-klassen. Enkele van hen volgden een workshop smartphonefotografie bij Vicky Bogaert. De jongeren gingen nadien met de nodige tips en tricks aan de slag. Hun foto’s zijn nu te bewonderen in de foyer van ‘t Schaliken in Herentals. De eigen tentoonstellingsmuur is nog te bezichtigen tot eind januari 2019.