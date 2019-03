Tejater Aventoe brengt stuk over dementie Jef Tegenbos

25 maart 2019

12u21 0

In cultuurcentrum ‘t Schaliken van Herentals, brengt Tejater Aventoe het toneelstuk ‘U bent mijn moeder’. Een herkenbaar, aangrijpend maar ook grappig stuk. De inhoud gaat over dementie. Over weten en vergeten, vasthouden en loslaten. En hoe met de ziekte kan omgegaan worden.

De voorstelling is een organisatie van Werkgroep Dementievriendelijk Herentals en gaat door op zaterdag 30 maart om 14.30 uur. Een ticket kost 5 euro en kan verkregen worden in ‘t Schaliken, Grote Markt 35 in Herentals. Telefoon: 014/21.90.88.