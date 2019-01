Studeren in de bib Jef Tegenbos

08 januari 2019

Nog tot vrijdag 25 januari kunnen studenten die in de examens zitten, tijdens de werkdagen, komen studeren in de bibliotheek, gevestigd in de Gildenlaan in Herentals. De deuren zijn vrij geopend tussen 9 uur en 10 uur. Ook daarna is er toegang mogelijk, maar moet men zich aanmelden. Van 13 uur tot 14 uur is de bib gesloten.