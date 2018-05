Studenten organiseren wijnbeurs als eindwerk 11 mei 2018

De leerlingen van het zesde jaar Office en Logistiek, van KOSH campus Bovenrij in Herentals, organiseren op donderdag 17 mei een wijnbeurs en -degustatie, die de naam 'Gusto' kreeg. Een activiteit waar de leerlingen de voorbije maanden aan gewerkt hebben, en die deel uitmaakt van hun eindwerk. De leerlingen zorgden zelf voor flyers, affiches en uitnodigingen. Aan de beurs verlenen verschllende firma's hun medewerking. De wijnbeurs heeft plaats in de school. De deuren zijn geopend van 18 uur tot 21 uur. Naast wijn zijn er eveneens tapas en hapjes verkrijgbaar en is er muzikale omlijsting. De toegang bedraagt 5 euro aan de kasse en 4 euro in voorverkoop. (TJH)