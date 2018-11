Studenten openen Pop-Up ‘Local You’ Jef Tegenbos

15 november 2018

De leerlingen van het zevende jaar Retailmanagemant Visual Merchandising van KOSH, Campus Bovenrij in Herentals, hebben de Pop-Up store ‘Local You’ geopend.

“Het geheel is met de ondersteuning van Vlaamse Jonge Ondernemers (Vlajo)”, zegt leerkracht Jesse Gysels. “We gaan de uitdaging aan om te werken 2 in 1. Twee mini-ondernemingen onder één dak met aandacht voor het ecologisch en lokaal concept. ‘Local’ biedt een waaier van lokale producten met lekkers uit de eigen regio. ‘You’ zorgt voor de ideale geschenken en accessoires om op een originele manier jezelf of andere te verwennen.”

‘Local You’ is gevestigd in de Bovenrij 30 in Herentals en is tot eind januari 2019 geopend op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 uur tot 17 uur. Op zaterdag, en tijdens de koopzondagen in december, zijn de deuren geopend van 13 uur tot 17 uur. Iedereen is van harte welkom om vrijblijvend een kijkje komen nemen.