Studenten bereiden zich voor op Vlaamse leven 24 augustus 2018

Jeugdverblijf Den Brink in Herentals vormt deze week de thuisbasis van 35 buitenlandse studenten. Ze nemen er deel aan een internationale oriëntatieweek van de non-profitorganisatie YFU, Youth For Understanding. "Met de oriëntatieweek kunnen de uitwisselingsstudenten, met maar liefst veertien verschillende nationaliteiten, zich voorbereiden op hun verblijf van één semester of een volledig jaar in Vlaanderen", klinkt het bij de vrijwilligers van Youth For Understanding. Naast enkele plezierige activiteiten staan er ook sessies en workshops op het programma om over de Vlaamse cultuur te leren. De studenten krijgen ook lessen Nederlands tijdens de oriëntatieweek. (JVN)