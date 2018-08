Straffe muzikanten sluiten Donderse Dagen af 29 augustus 2018

02u33 0

Op het buitenplein van 't Schaliken, Grote Markt in Herentals, heeft donderdagavond, 30 augustus, het laatste optreden in openlucht van dit seizoen plaats. In het kader van de Donderse Dagen staat vanaf 20 uur 'The Infamous Roots Rielemans Familie Orchestra' op het podium. Het is een fictieve naam voor enkele bekende muzikanten. Kathleen Vandenhoudt en Pascale Michiels zorgen voor de zang, Bruno Deneckere hanteert de gitaar, Nils De Caster is de violist. Luis Marquez neemt de sax en de mondharmonica voor zijn rekening. De toegang is gratis. (TJH)