Straatcomité Ernest Claesstraat wint 10.000 euro voor meer groen in de straat Kristof Baelus

12 maart 2019

19u21 2 Herentals Met Operatie Perforatie zetten Infopunt Publieke Ruimten en rioolwaterzuiveringsbedrijf Aquafin het afgelopen jaar iedereen aan om overbodige verharding in hun straat weg te halen en plaats te maken voor water en groen. Straatcomité Ernest Claesstraat wint 10.000 euro om hun project te realiseren.

In totaal werden 87 projecten ingediend om kans te maken op de ‘Aquafinprijs’, een budget van 100.000 euro te verdelen over meerdere projecten. Uiteindelijk werden elf projecten gekozen, waaronder vier uit de provincie Antwerpen. Ook in Herentals viel straatcomité Ernest Claesstraat in de prijzen.

In de Ernest Claesstraat ging een aanzienlijk stuk open ruimte verloren door de bouw van een groot bouwproject, hierdoor ging een belangrijke ontmoetings- en speelplek verloren. De bewoners willen meer groen in hun straat brengen en dienden daarom een project in.

“We willen de rotonde, die nu enkel dienst doet om auto’s te laten keren ontharden en zo meer groen in de straat brengen”, zegt Tom Reyniers van het straatcomité. “De rotonde trekt onnodig veel verkeer aan tot het einde van de straat, we zijn van mening dat deze ruimte nuttiger gebruikt kan worden.”

Met de herinrichting wil het straatcomité er voor zorgen dat mensen elkaar kunnen blijven ontmoeten en dat de kinderen er op een veilige manier kunnen spelen in het groen. Door het gericht aanplanten van specifiek geselecteerde struiken en bomen zal het fijn stof en de geluidsdruk van de nabijgelegen ring deels worden opgevangen.

“Ook zal het project de inclusie in de straat bevorderen, de bewoners van het woonzorgcentrum zullen hier na hun wandeling kunnen komen genieten van de natuur”, zegt Renyniers. “Bovendien kan het hemelwater in het ontharde gebied beter infiltreren en zal wateroverlast daardoor minder vaak optreden.”