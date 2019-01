Stoere communiefoto’s bij hulpverleningszone Kempen Kristof Baelus

10 januari 2019

14u43 9 Herentals In het voorjaar gaan alle communicanten weer op zoek naar de ideale locatie voor hun communiefoto’s. De plaatsen worden steeds unieker en stoerder. Daarom stellen verschillende korpsen van hulpverleningszone Kempen, politie Geel-Laakdal-Meerhout en het Rode kruis hun voertuigen ter beschikking.

De meest imposante brandweerwagens en politiewagens zullen op zaterdag 16 maart praat staan tussen 9.30 uur en 13.30 uur voor de mooiste foto’s. Indien je foto’s wenst te nemen in het Veiligheidshuis ter Stokt in Geel, bij de brandbweerposten van Herentals, Grobbendonk, Mol en Balen dien je jezelf wel in te schrijven voor 4 maart via de website van Hulpverleningszone Kempen. Let wel op, communicanten dienen wel voor een eigen fotograaf te zorgen.