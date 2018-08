Stijn Coninx dinsdag op 'De Preekstoel' 25 augustus 2018

Baron Stijn Coninx is op dinsdag 28 augustus de negende en laatste gast van dit seizoen op de preekstoel van de Sint-Waldetrudiskerk van Herentals. 'De Preekstoel' was tijdens de maanden juli en augustus aan zijn tiende seizoen toe. In dit jubileumjaar kwamen opnieuw elke dinsdagavond mensen vertellen wat het voor hen of haar betekent als ze zeggen: 'Ik ben christelijk gelovig'. Dat leverde veel menselijke verhalen op. Dit jaar was, met zowat 400 aanwezigen per week, alweer een bijzonder succesvol seizoen. Stijn Coninx is door iedereen gekend als een gevierd cineast, en sociaal geëngageerd, die zich onder meer inzet voor kinderarmoede. Drie van zijn vier kinderen werden doof geboren. De avond, die gratis toegankelijk is, begint om 19.30 uur met orgelmuziek. Om 20 uur verschijnt de spreker, die een halfuur spreektijd krijgt, op de preekstoel. Nadien wordt iedereen uitgenodigd om in de tuin van de dekenij, naast de kerk, bij een glaasje een praatje na te praten met de gast. (TJH)