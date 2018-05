Stereo FM vrijdag in de ether 31 mei 2018

De radiomakers van Stereo FM zijn er helemaal klaar voor. Vrijdag, 1 juni, gaat de nieuwe radiozender in de ether. Voorlopig zendt Stereo FM alleen uit via een antenne in Oud-Turnhout. In september komt er ook een zendmast in Arendonk bij.





Stereo FM wordt het broertje van Radio Noorderkempen en kan opgericht worden dankzij een extra frequentiepakket dat de vzw achter Radio Noorderkempen toebedeeld kreeg. Vrijdag gaat Stereo FM in de ether via 107,5 FM. "Vanaf september komt er ook een extra steunzender in Arendonk. Via 106,8 FM zullen we dan een groter bereik hebben", zegt programmadirecteur Stefan De Wilde.





"Met Stereo FM hopen we tijdens de eerste week reeds 2.000 luisteraars te bereiken. In het najaar, wanneer Stereo FM meer bekendheid heeft gekregen en de steunzender in Arendonk werd aangezet, proberen we door te groeien naar 20.000 à 30.000 luisteraars."





De nieuwe radiozender richt zich vooral op muziek uit de periode tussen 2005 en 2015, aangevuld met één oldie en één recente hit per uur.





"Op Stereo FM zal je dezelfde stemmen horen als op Radio Noorderkempen horen, want dat is een geoliede machine", zegt Stefan De Wilde.





Stereo FM is vanaf september te beluisteren in Turnhout, Oud-Turnhout, Merksplas, Beerse, Vosselaar, Kasterlee, Ravels, Weelde, Poppel, Arendonk, Retie en Postel. (JVN)