Stereo FM vanaf juni in de ether Nieuwe radiozender speelt vooral muziek van 2005 tot 2015 JEF VAN NOOTEN

07 april 2018

02u31 8 Herentals Het noorden van de Kempen krijgt er vanaf 1 juni een radiozender bij: Stereo FM. Dat is het 'broertje' van Radio Noorderkempen, en zal vooral muziek van 2005 tot 2015 in de ether brengen. "Een zender voor wie te oud is om nog naar Radio Noorderkempen te luisteren, maar te jong voor oldiezenders zoals Nostalgie", zegt programmadirecteur Stefan De Wilde.

Voor veel lokale radiozenders was 1 december vorig jaar een droevige dag. Ze verloren hun frequentie om uit te zenden. Voor de vzw Radio Mi Amigo was er wél goed nieuws. De vzw achter 'Radio Noorderkempen' sleepte zelfs een tweede frequentiepakket in de wacht. Enkele maanden later is de naam voor de nieuwe radiozender gekend, en staat het concept op punt. "De naam van de nieuwe zender wordt Stereo FM, wat volgens ons zeer commercieel klinkt", verduidelijkt programmadirecteur Stefan De Wilde. "Onze andere zender, Radio Noorderkempen, is een hitradio. En we hebben in Vlaanderen ook al enkele oldiezenders zoals Joe FM of Nostalgie. Stereo FM wordt iets tussenin. We richten ons dus op mensen die te oud zijn om nog naar Radio Noorderkempen te luisteren, maar te jong om de radio al af te stemmen op Nostalgie."





Ruslana

Op Stereo FM zal vooral muziek te horen zijn uit de jaren 2005 tot 2015. Van Ruslana met 'Wild Dances' tot Justin Timberlake met 'Can't stop the feeling'. Al worden die liedjes af en toe afgewisseld met een oldie of een recente track. "Op Radio Noorderkempen zijn vijf deejay-presentaties per uur te horen. Op Stereo FM zullen we ons beperken tot vier presentaties per uur. We moeten er iets meer muziek draaien omdat de nieuwe zender wordt gemaakt met dezelfde ploeg als Radio Noorderkempen, en die ploeg mag niet overbelast geraken. Gelukkig kunnen we dezelfde nieuwsuitzendingen voor beide zenders gebruiken." Stereo FM krijgt twee masten. De mast in Oud-Turnhout (107.5 fm) treedt op 1 juni in werking. De mast in Arendonk (106.8 fm) zal vanaf september uitzenden. Wanneer beide masten in werking zijn, zal Stereo FM te beluisteren zijn in Turnhout, Oud-Turnhout, Merksplas, Beerse, Vosselaar, Kasterlee, Ravels, Weelde, Poppel, Arendonk, Retie en Postel. "Op 1 juni gaat de zender in de ether. We zijn nu de laatste hand aan het leggen aan de jingles. Maar de radio op zich draait al bij ons in de studio, met proefuitzendingen. De zender zal moeten groeien, maar op termijn hopen we aan 30.000 luisteraars te komen", besluit Stefan De Wilde. "Ook over adverteerders maken we ons geen zorgen. Radio Noorderkempen is momenteel overboekt. We verwachten dat veel adverteerders van het eerste uur zullen overstappen naar Stereo FM. Zo komt er op Radio Noorderkempen plaats vrij voor nieuwe adverteerders."