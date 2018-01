Stemmen voor Ethiopië in 't Schaliken 01 februari 2018

Vzw Sterren voor Ethiopië organiseert op zaterdag 3 februari voor de vierde keer het benefietconcert 'Stemmen voor Ethiopië'. Koren, bands en soloartiesten uit Herentals en omgeving staan garant voor een mooie muzikale avond. De presentatie is in handen van Erik Goris. Een ticket kost 10 euro en is vooraf te koop in 't Schaliken, Grote Markt 35 in Herentals. De opbrengst gaat naar weeskinderen van Ethiopië. (TJH)