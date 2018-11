Steekpartij blijkt ruzie tussen minnaars Ilda S. (43) ontkent dat ze vrachtwagenchauffeur (60) wilde doden Jef Van Nooten

23 november 2018

12u53 1 Herentals De vrouw die op de parking van Henrad in Herentals een mes in de rug van een Portugese vrachtwagenchauffeur heeft geplant, is zijn minnares. Ilda S. (43) wordt verdacht van poging tot doodslag. “Maar ze had zeker niet de intentie om de man te doden”, zegt advocaat Nick Legrand.

Toen hij vorig weekend een lading naar België moest brengen, nam hij zijn minnares mee om hem gezelschap te houden tijdens de rit

De Portugese Ilda S. gaf een gelaten indruk toen ze vrijdagochtend geboeid het gerechtsgebouw in Turnhout werd binnengebracht. Toch heeft ze het emotioneel heel moeilijk volgens haar advocaat. “Mijn cliënte betreurt wat er zich heeft voorgedaan. De tenlastelegging is poging doodslag, maar ze had zeker niet de intentie om hem te doden. Ook op het moment van de feiten was ze heel emotioneel. Ze heeft niet gewild wat er zich heeft afgespeeld”, vertelt meester Nick Legrand, advocaat van de vrouw.

Ilda S. is de minnares van de Portugese vrachtwagenchauffeur (60). De man heeft een echtgenote in zijn thuisland. Toen hij vorig weekend een lading naar België moest brengen, nam hij zijn minnares mee om hem gezelschap te houden tijdens de rit. Op de parking van Henrad in Herentals liep het mis. De vrouw stak een mes in de rug van haar minnaar. Het slachtoffer vluchtte weg, met het mes nog in zijn rug. Ruim 300 meter verderop slaagde hij er in een fietser tegen te houden en om hulp te vragen. Samen belden ze nadien aan bij een huis langs de Herenthoutseweg in Herentals. De bewoners verwittigden de hulpdiensten. Ook op dat moment stak het mes nog in de rug. Op aanraden van het hulpcentrum lieten de bewoners dat mes zitten totdat de ambulanciers ter plaatse waren. De man werd met spoed overgebracht naar het UZA. Hij is er geopereerd en is buiten levensgevaar.

Weinig geld

Ilda S. diende de messteek toe tijdens een hoogoplopende ruzie. Waarover die ging, wil haar advocaat niet kwijt, enkel dat die zich in de relationele sfeer afspeelde. “Of de ruzie pas in Herentals begonnen is of al onderweg naar hier, is nog niet duidelijk. Beiden zullen nog eens opnieuw verhoord worden. Wellicht wordt dan meer duidelijk”, zegt advocaat Nick Legrand.

Het parket beschouwt de steekpartij voorlopig als poging tot doodslag. De raadkamer besliste om de aanhouding van de vrouw te bevestigen. Ze blijft daardoor nog zeker een maand achter de tralies. “We hadden ook niet om haar invrijheidstelling gevraagd”, vertelt Nick Legrand. “Het onderzoek bevindt zich nog in een beginstadium. Bovendien woont ze in Portugal en zijn haar financiële middelen beperkt. Ze zou de eventuele borgsom dus niet kunnen betalen.”