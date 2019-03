Steeds meer meldingen over gassnuivende jongeren in Neteland Kristof Baelus

12 maart 2019

15u47 0 Herentals De lokale politie Neteland kreeg de afgelopen weken verontrustende meldingen over jongeren die gas snuiven. De politie wil jongeren waarschuwen dat dit zeer grote gezondheidsproblemen kan veroorzaken en zal acties plannen om de jongeren te identificeren.

Op verschillende plaatsen waar jongeren vertoeven worden lege gasbusjes aangetroffen. De politie wil de ouders en jongeren waarschuwen voor het fenomeen.

Gas snuiven brengt een ernstige roes met zich mee en is daarop populair, maar niet zonder gevaar. Door het snuiven wordt men duizelig en zal je trager kunnen reageren. Ook kunnen er hierdoor evenwichtsproblemen opduiken. De roes kan al snel omslaan in agressie en roekeloosheid. Ademproblemen en zuurstofgebrek kunnen tot bewusteloosheid of een coma leiden.

“Het snuiven van gas is vooral populair omdat de aankoop van de gasbusjes zeer eenvoudig en goedkoop is”, klinkt het. “ Het gaat vooral over butaanbusjes die gebruikt worden voor het vullen van aanstekers. Deze zijn vrij verkrijgbaar in de meeste winkels.”

De politie maakt met de verkooppunten de afspraak zeer voorzichtig te zijn met de verkoop aan jongeren. Verder plannen ze tal van acties om de jongeren te identificeren en ze in te lichten over de gevaren, ook de ouders zullen worden ingelicht hierover.

Meer over samenleving

jongeren

mensen