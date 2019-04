Starterspand zoekt naam: inwoners mogen voorstellen doen Wouter Demuynck

13 april 2019

Tegen de zomer opent de stad in een leegstaand pand in de Zandstraat 25 een starterspand. In dit starterspand kunnen handelaars nieuwe concepten uitproberen tegen een lage huurprijs. Als blijkt dat hun concept aanslaat, kunnen ze daarna een eigen handelszaak opstarten.

Het starterspand heeft natuurlijk nog een naam nodig. Het stadsbestuur nodigt iedereen uit om mee te denken over deze nieuwe naam. “We zoeken een creatieve, aantrekkelijke naam voor een dynamisch starterscentrum in het centrum van het kernwinkelgebied”, klinkt het. Inzendingen zijn tot 26 april welkom op www.herentals.be/straat-in-vizier.