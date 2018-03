Stappenplan helpt kinderen met autisme EXPERT SIEN DEPOORTERE MAAKT DAGJE UIT MAKKELIJKER MARLIES VAN BAEL

30 maart 2018

02u27 1 Herentals De provincie Antwerpen gaat binnenkort samen met autisme-expert Sien Depoortere een stappenplan maken voor 20 attracties voor kinderen met autisme. Zo kunnen ze zonder stress genieten van speel- of dierentuin.

Psychologe Sien Depoortere riep naar aanleiding van haar masterscriptie Toerisme voor Autisme in het leven. Het is namelijk niet altijd makkelijk is voor kinderen met autisme om zich aan te passen aan nieuwe omgevingen. Daarom werkt de provincie samen met haar een stappenplan uit in de vorm van een verhaaltje met informatie over de attractie, zodat het kind niet voor verrassingen komt te staan. Met foto's, pictogrammen en teksten krijgt het kind een zo volledig mogelijk overzicht en kan hij of zij rustig zijn gang gaan.





"Sien schrijft een verhaaltje over wat de attractie is en vertelt daarin dat de kinderen bijvoorbeeld mooie kousen moeten aandoen omdat ze hun schoenen moeten uitdoen. Zo kunnen de kinderen hun dag voor zich zien", vertelt Liesbet De Wit van de Provincie Antwerpen.





Voor binnenspeeltuin 'De Putten' in Kasterlee komt er bijvoorbeeld een plannetje waarop staat dat er veel drukte en lawaai kan zijn maar ook dat je er pannenkoeken kan eten. "De dienst Toerisme van de provincie Antwerpen contacteerde ons zelf of ze een keertje mochten langskomen", vertelt eigenares Cindy Embrechts. "Wij vormen het eerste proefproject en daar zijn we heel blij om. Vanaf 18 juni zet de provincie destappenplannen online, waarna de ouders die kunnen afdrukken en met hun kind kunnen vertrekken."





Cindy zelf is erg enthousiast over het idee van de provincie. "En het is nodig. Ik ken ouders met autistische kinderen die vaak dagen op voorhand opzoekwerk doen en zelf een stappenplan maken om hun kind toch maar proberen wegwijs te maken. Nu gaan ze enkel op een knop moeten duwen, het stappenplan rolt uit de printer en ze hebben zelf geen werk meer. Het is ook fijn dat autistische kinderen zo vaker naar ons kunnen komen."





Kinderen met autisme geraken snel overprikkeld door lawaai, felle kleuren of geuren en bruuske aanrakingen. Oordopjes meenemen helpt maar ook een stille ruimte om tot rust te komen is welkom. Die hebben ze bij De Putten al. "Wij hebben nog maar net een nieuw clubhuis met een stille ruimte vol voorleesboekjes."





Liesbet De Wit vertelt dat er een open oproep gebeurde naar de Antwerpse toeristische attracties, bezienswaardigheden en domeinen. "Tot onze grote vreugde kwamen er heel wat inschrijvingen, waaronder 'groten' zoals dierenpark Planckendael, het Fort van Breendonk en in de Kempen nemen ook de Olmense Zoo en Hidrodoe in Herentals deel. De stappenplannen worden op 18 juni officieel gelanceerd.