Stadssecretaris krijgt kogelbrief 30 juni 2018

De stadssecretaris van Herentals heeft een enveloppe met daarin een kogel ontvangen. De brief kwam in maart toe op het stadhuis en was bestemd voor stadssecretaris Tanja Mattheus. Het waren medewerkers van haar die de enveloppe openden en de kogel vonden. De politie werd er meteen bij gehaald. Die voert momenteel een onderzoek. De afzender van de kogelbrief moet wellicht binnen de stadsadministratie gezocht worden. Niet iedereen is er tevreden over de aanpak van de stadssecretaris rond de gewijzigde dienstverlening. (JVN)