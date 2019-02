Stadslijst wil betere parkeeraanduiding tijdens evenementen Kristof Baelus

12 februari 2019

22u27 0 Herentals Volgens de Herentalse middenstand is het moeilijk parkeren in de stad tijdens evenementen waardoor shoppers vaker wegblijven. Stadslijst wil dat de stad de bezoekers en shoppers beter informeert over de parkeermogelijkheden tijdens evenementen.

“Het gaat hier enkel over een perceptieprobleem, want er zijn ook tijdens evenementen voldoende parkeerplaatsen”, zegt Bart Lamers (Stadslijst). “op de Augustijnlaan is altijd wel een plaatsje beschikbaar, en daar is het zelden afgesloten om tijdens evenementen toch een goede doorstroming te kunnen garanderen.”

Stadslijst vraagt aan het stadsbestuur om dit perceptieprobleem aan te pakken door een duidelijke communicatie. In een ideale wereld zag Stadslijst graag digitale borden langsheen de ring die de parkings en beschikbare plaatsen aanduiden. Dit brengt echter een groot kostenplaatsje met zich mee.

“In afwachting hiervan zijn er betaalbare mogelijkheden”, klinkt het. De organisatie van de Grote Prijs Rik Van Looy hebben enkele ontwerpen klaar voor borden en spandoeken waarmee ze zowel bezoekers van evenementen als shoppers naar afgesproken parkings kunnen leiden. De organisatie wil deze ontwerpen en ideeën ten dienste stellen van de stad.

“Je kan organistoren ook verplichten om een logo op al hun communicatie te plaatsen dat informeert over de parkeermogelijkheden.”, zegt Lamers. “Doordat dit logo vaak terugkeert zorgt dit voor een sterk merk, zeker als er een link bijhoort naar een website met duidelijke standaard circulatieplannen.”

Yoleen Van Camp (N-VA) is zich bewust van het probleem en wil dit graag in een groter geheel bespreken tijdens de commissie mobiliteit.