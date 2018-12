Stadslijst steunt onderzoek naar verkiezingsuitgaven N-VA niet Kristof Baelus

11u54 0 Herentals Twee maanden na 14 oktober heeft Herentals nog steeds geen nieuwe coalitie. Groen, sp.a, Herentals Anders en Open VLD HNM hebben namelijk een onderzoek naar de verkiezingsuitgaven aangevraagd bij de Raad van Verkiezingsbetwistingen. “Maar aan zo’n circus doen wij niet mee”, klinkt het bij De Stadslijst.

“Mensen zijn de politieke spelletjes beu”, legt Bart Lamers uit namens De Stadslijst. “Dat is één van de redenen waarom onze partij ontstaan is. De inwoners van de stad hebben ons met één zetel een oppositierol toegewezen. Die zullen we ook constructief voeren. Dit onderzoek kan tot de onbestuurbaarheid van Herentals leiden en daar werken wij niet aan mee.”

Toch heeft Lamers ook meermaals de wenkbrauwen gefronst tijdens de verkiezingscampagne, en niet enkel bij de marketing van N-VA. “Er is creatief omgesprongen met de regels rond de uitgaven, maar of er ook echt fouten zijn, is onzeker”, zegt de partij.