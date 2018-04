Stadslijst stelt kopman voor 28 april 2018

Stadslijst, de nieuwe politieke formatie in Herentals stelt haar lijsttrekker en -duwer voor. Bart Lamers (51) staat bovenaan, François Vermeulen (59) onderaan de lijst. Beiden zijn rasechte Herentalsenaars. "Ik ben blij dat ik het vertrouwen krijg van een gedreven team", zegt Lamers. Ook Vermeulen is er klaar voor. "Als een van de oudste artsen van het ziekenhuis, met mijn eigen praktijk en mijn politieke ervaring weet ik wat er reilt en zeilt in Herentals", zegt hij. (MVBO)