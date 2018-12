Stadslijst neemt niet deel aan heisa tegen N-VA Herentals Kristof Baelus

12 december 2018

11u54 0 Herentals De politieke situatie in Herentals is nog onduidelijk nadat Groen, SP.a, herentaks Anders en Open VLD HNM samen een onderzoek hebben aangevraagd bij de Raad van Verkiezingsbetwistingen. De partijen betwisten onregelmatigheden bij de verkiezingsuitgaven van N-VA Herentals. De Stadslijst neemt hieraan niet deel.

De reden dat de Stadslijst hier niet aan deelneemt is enerzijds omdat ze niet gevraagd werden om deel te nemen aan dit verzet, maar ook omdat de partij niet wil deelnemen aan een politiek circus dat de onbestuurbaarheid van Herentals tot gevolg kan hebben.

“Mensen zijn politieke spelletjes beu, en dat is ook één van de reden waardoor de Stadslijst ontstaan is. Een partij voor de burgers van Herentals.Stadslijst is niet links of niet rechts, de inwoners van de stad hebben ons met één zetel een oppositierol toegewezen. Wij zullen ons vanuit die oppositie ook op een constructieve manier gedragen”, klinkt het bij de Stadslijst.

Echter heeft ook de partij hun wenkbrauwen gefronst tijdens de verkiezingscampagne, en niet enkel bij de marketting van N-VA. Stadslijst is van mening dat er zeker creaties is omgesprongen me de regels rond de uitgaven, maar of dat wil zeggen dat men zich op fouten gaat laten betrappen is niet zeker. “Wat zeker is dat is dat het kiessysteem zeer onrechtvaardig is voor kleine partijen zoals Stadslijst. Als het aan ons ligt zou het plafond van de verkiezingsuitgaven drastisch verlaagd mogen worden, dat zou het misschien over inhoud gaan”, zegt de partij.