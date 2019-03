Stadsbestuur organiseert zitdag in Noorderwijk en Morkhoven Jef Tegenbos

26 maart 2019

Vanaf april organiseert het Herentalse college van burgemeester en schepenen een maandelijkse zitdag in Noorderwijk en Morkhoven. Elke voorlaatste maandag van de maand is dat in het Dorpshuis van Noorderwijk, elke laatste maandag van de maand is het Dorpshuis van Morkhoven aan de beurt. Van 18 uur tot 19 uur zullen telkens twee schepenen aanwezig zijn. De bewoners kunnen er terecht met hun vragen en voorstellen.

Met dit initiatief wil het stadsbestuur sterk inzetten op burgerparticipatie. De zitdagen in het administratief centrum in Herentals blijven eveneens behouden.