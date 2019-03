Stadsbestuur Herentals legt zijn oor te luister in deelgemeentes Jurgen Geyselings

26 maart 2019

15u55 0 Herentals Het stadsbestuur van Herentals wil in de toekomst sterk inzetten op burgerparticipatie. Een nauw contact met zowel de inwoners van stad Herentals als met de inwoners van beide deelgemeentes Noorderwijk en Morkhoven lijkt volgens het stadsbestuur de ideale drijfveer om deze burgerparticipatie vlot te laten verlopen.

Vanaf april zullen er maandelijks bijeenkomsten georganiseerd worden in beide deelgemeentes. In het dorpshuis van Morkhoven wordt iedere laatste maandag van de maand een zitdag georganiseerd. De inwoners van Noorderwijk kunnen elke voorlaatste maandag van de maand terecht in het plaatselijke dorphuis voor hun zitdag. Beide zitdagen vinden plaats van 18 tot 19 uur en zullen plaatsvinden in aanwezigheid van telkens twee schepenen. De inwoners weten dus waar ze vanaf april maandelijks terecht kunnen met al hun ideeën en voorstellen om van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven een bruisende omgeving te maken.

Naast deze zitdagen blijven de collegeleden ook bereikbaar voor alle Herentalsenaren in het administratief centrum te Herentals tijdens hun spreekuur of na afspraak. Meer info over de spreekuren van de leden van het Herentalse schepencollege vindt u op www.herentals.be/college-van-burgemeester-en-schepenen.

