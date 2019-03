Stadsbestuur geeft voetbalclub SKS Herentals subsidies voor het bouwen van extra kleedkamers Jurgen Geyselings

22 maart 2019

Voetbalclub SKS Herentals krijgt van stad Herentals een subsidie voor het realiseren van 3 extra kleedkamers. Op die manier zullen in de toekomst alle ploegen en spelers tijdens wedstrijden gebruik kunnen maken van een volwaardige kleedkamer. Schepen van Sport Yoleen Van Camp (N-VA): “We willen de sportinfrastructuur in onze stad met de nieuwe bestuursploeg een boost geven. Na de renovaties bij Sport Vlaanderen zal ook de infrastructuur van een sterke en gezonde sportclub als SKS met zo’n 250 actieve voetballers een serieuze opwaardering krijgen.”

Concreet gaat het om het omvormen van de kleine kantine (het sportcafeetje) tot 3 nieuwe, volwaardige kleedkamers. De subsidie bedraagt 50% van de kostprijs met een maximum van 5 700 euro. “Het is de ambitie van deze bestuursploeg om onze sportclubs maximaal te ondersteunen. De succesvolle werking van SKS willen we maximaal stutten en deze ondersteuning kadert daarin en speelt ook in op de toenemende jeugdspelers in de ploeg – een evolutie die we een warm hart toedragen”, aldus Yoleen Van Camp.

Gerrit Van Nueten, voorzitter SKS: “We zijn het stadsbestuur dankbaar dat we zo’n mooie ondersteuning krijgen, om onze werking te blijven verzekeren. Eerder kregen we ondersteuning voor onze terreinen, en met deze werkingsmiddelen kunnen we ook onze kleedkamers aanpakken. Momenteel hebben we 6 volwaardige kleedkamers, plus één voor de scheidsrechters/trainers/meisjes. Dankzij de uitbreiding kunnen we gaan naar 8 volwaardige kleedkamers en één apart voor de meisjes en één voor de trainers/scheidsrechters. Ook zullen onze kinesisten na deze renovatie een aparte kamer hebben. De oudste jeugdploeg zijn momenteel de U15’s, die elk jaar nog doorschuiven, zodat we in de toekomst nog meer jeugdploegen verwachten. De nieuwe kleedkamers spelen hier goed op in.”