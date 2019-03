Stad wil met Handelshart Herentals winkeliers en horeca-uitbaters ondersteunen Kristof Baelus

13 maart 2019

19u50 0 Herentals Voortaan zullen alle handelaars in Noorderwijk, Morkhoven en Herentals deel uitmaken van Handelshart Herentals. Hiervoor moeten de handelaars wel allemaal een fors verhoogde bijdrage betalen waarmee de stad de winkelstraat wil doen heropleven. Ook zal de stad vanaf april de deuren van een gehuurd pand openzetten voor startende ondernemers.

Het stadsbestuur zal alle handelaars uit Herentals en de deelgemeenten verplichten om een bijdrage te betalen aan handelshart Herentals. Tot op heden was die bijdrage vrijwillig, maar dat leverde slechts zo’n 50.000 euro per jaar op. Met de nieuwe verplichting wil de stad het totaalbedrag optrekken tot 200.000 euro, hiermee zullen ze de Herentalse winkelstraat laten heropleven.

200 zaken binnen 500 meter

“Met bijna 200 zaken tussen twee unieke stadspoorten op minder dan 500 meter van elkaar kan deze winkelstraat the place to be worden”, zegt Yoleen Van Camp (N-VA), schepen van Middenstand. “Met een hoger budget en een nieuw overlegorgaan kunnen we de handelaars en horeca-uitbaters beter ondersteunen. De eerste afstemming van het huidige concept kon alvast op enthousiasme rekenen.”

In het nieuwe overlegorgaan Handelshart Herentals krijggen elke winkelier en horeca-uitbater een stem. Het overlegorgaan zal de strategische richting en het handelsgebeuren van de stad mee bepalen. Zo zullen ze mee beslissen over onder meer de marketing van groot Herentals als belevings- en shoppingstad en advies verlenen over activiteiten op het grondgebied. Met het nieuwe concept wil de stad meer projecten die shoppers naar Herentals kunnen lokken organiseren.

Concreet wil dit zeggen dat er een promofonds van zo’n 200.000 euro komt dat de vzw Handelshart Herentals zelf beheert en besteedt. Alle Herentalse handelaars en horeca-uitbaters moeten hiervoor hun steentje bijdragen via een jaarlijkse, vaste storting aan de vzw.

Winkelcentrum voor starters

Binnenkort zal de stad een innovatief winkelpand openen waar beginnende starters zich voor een tijdje kunnen vestigen. De stad bekwam ook subsidies voor een ondersteuningstraject met de provincie om de uitstraling van het kernwinkelgebied te vergroten.

“We huren een prachtig pand in de Zandstraat dat we vanaf begin april zullen inrichten als winkelcentrum voor startende ondernemers”, zegt van Camp. “We voorzien de nodige ondersteuning om nadien een succesvolle zaak te kunnen uitbaten in onze stad.”

De handelaars en horeca-uitbaters zijn alvast tevreden over dit initiatief. “Het is goed dat de stad ons wil ondersteunen. Ook is het positief dat iedereen een vast bijdrage zal betalen, zo werken we allemaal mee aan een nieuw en bruisend Herentals”, klinkt het.