Stad overweegt extra camera na nieuw vandalisme 02u23 0 Vanderveken De camera werd verdraaid en het waarschuwingsbord vernield. Herentals De stad Herentals overweegt een mobiele camera te plaatsen op de Morkhovenseweg na een nieuw geval van vandalisme aan de vaste camera en het aankondigingsbord van het slimme rood licht.

Het slimme verkeerslicht op de Morkhovenseweg staat er al jaren. Automobilisten die te snel rijden, worden gedetecteerd door de camera, waarna het licht op rood springt en de snelheidsduivels dus voor het rode verkeerslicht staan. De voorbije dagen werd zowel de camera als het aankondigingsbord echter onder handen genomen door een vandaal. Het verkeersbord werd vernield. Een deel van het bord werd tientallen meters verderop aangetroffen in de voortuin van een woning. De camera werd dan weer verwrongen. Het is niet de eerste keer dat de camera wordt verdraaid, maar nu heeft het toestel mogelijk onherstelbare schade opgelopen. "We gaan de schade zeker laten herstellen. Het is al doorgeven aan de bevoegde firma", zegt burgemeester Jan Bertels (sp.a).





"De camera werd al wel eens meer verdraaid, maar nu is de schade groter en werd ook nog eens het bord vernield. Maar we blijven inzetten op verkeersveiligheid. We zullen ook snelheidscontroles blijven uitvoeren en als er nog meer van die vandalenstreken gebeuren, sluit ik niet uit dat we daar mobiele bewakingscamera's gaan inzetten." (VTT)





Vanderveken