Stad lanceert eigen applicatie 05 april 2018

De stad Herentals lanceert begin mei een nieuwe stadsapplicatie voor de smartphone.

Deze app zorgt ervoor dat de stad, de bewoners, de bezoekers en de bedrijven in Herentals goed met elkaar kunnen communiceren en in contact kunnen staan. Met deze app kan de stad berichten uitsturen en de gebruikers kunnen afspraken maken en documenten opvragen. Verenigingen en handelaars kunnen ook zelf pagina's aanmaken, zo maken ze hun eigen app als onderdeel van de stadsapp.





De app is gratis.





Alle geïnteresseerden kunnen op woensdag 18 april de infosessie volgen in de Lakenhal op de Grote Markt. (MVBO)