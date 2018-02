Stad investeert in opwaardering leegstande handelszaken 09 februari 2018

02u56 5

De stad Herentals investeert, in samenwerking met het Agentschap Innoveren & Ondernemen, 150.000 euro in het opwaarderen van het kernwinkelgebied in de stad. "We willen kunnen genieten van een beter straatbeeld, dit moet de ondernemers motiveren", zegt schepen Jan Michielsen.





Eigenaars van leegstaande panden kunnen tot eind 2019 een subsidieaanvraag indienen bij de stad om hun pand op te waarderen. "De subsidie kan bekomen worden door eigenaars van panden in het kernwinkelgebied Grote Markt, het Hofkwartier, de Zandstraat tot aan de Zandpoort en de Bovenrij tot aan de Bovenpoort", zegt schepen Michielsen. "In de Zandstraat zijn er opvallend veel lege panden die opgewaardeerd kunnen worden. We willen met deze subsidie de ondernemers steunen, de levendigheid en de kwaliteit verbeteren."





Deze subsidie kan worden gebruikt voor de renovatie van gevels en etalages van leegstaande panden en voor maatregelen die wonen boven winkels mogelijk maken. Meer informatie via www.herentals.be/premiestelsels-kernwinkelgebied of via Jessica Vander Stuyft van de stad Herentals op 014/28.50.50. (MVBO)