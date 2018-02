Stad huldigt Sanne Cant in Lakenhal 28 februari 2018

Respect en fierheid. Dat waren de sleutelwoorden die centraal stonden tijdens de ontvangst van Sanne Cant, gisternamiddag in de Lakenhal van Herentals. De Belgische, Europese en wereldkampioene veldrijden werd niet alleen ontvangen door het stadsbestuur.





Ook leerlingen van Campus De Vesten, die de module wielrennen volgen, waren in het voormalige stadhuis aanwezig. Uit handen van burgemeester Jan Bertels en schepen van Sport Liese Bergen kreeg de veldrijdster die intussen al verschillende jaren in Noorderwijk woont, diverse geschenken.





Drie weken rust

Sanne Cant, die het gulden boek van de stad ondertekende, genoot van de erkenning, maar had behoorlijk wat last van de val die ze zondag in Oostmalle had gemaakt.





"Ik ben blij dat ik hier opnieuw mag zijn", zei de wereldkampioene. "Wat die kwetsuur aan mijn knie betreft kan ik op dit moment niks zeggen. De zwelling moet eerst weg zijn vooraleer er een definitieve diagnose kan gesteld worden. In principe zit ik nu in een rustperiode van drie weken. We zullen moeten afwachten hoe het verder evolueert. Gelukkig heb ik geen vakantie in het buitenland voorzien." Ook Wout Van Aert, die in Herentals zelf woont, krijgt nog een huldiging. Op de vraag van de wereldkampioen veldrijden wordt daarmee gewacht tot zijn klassiek voorjaar op de weg achter de rug is. (TJH)