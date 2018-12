Gesponsorde inhoud Stad Herentals wil VOC Neteland ondersteunen Kristof Baelus

01 december 2018

14u57 0 Herentals Stad Herentals heeft beslist om VOC Neteland in Herenthout te ondersteunen met een financiële subsidie van 5.000 euro per jaar. Deze beslissing kadert in het actieplan Dierenwelzijn.

Herentalsenaren doen al geruime tijd een beroep op VOC Neteland voor de opvang van dieren, ook zijn er heel wat inwoners van Herentals die zich vrijwillig inzetten bij deze organisatie. Het VOC Neteland is een opvangcentrum voor zieke en gekwetste inheemse wilde dieren. “De stad investeert hiermee niet enkel in het VOC Neteland maar wij zorgen ook voor educatiepakketten in scholen en hebben een belangrijke signaalfunctie naar de gemeenschap toe. Indien er zich opmerkelijke ziektes voordoen onder de dieren melden wij dit steeds aan de overheid. Veel van onze vrijwilligers hebben nood aan een nieuwe aansluiting met de gemeenschap en andere personen. Met hun engagement steunen ze ons dus in de gehele werking”, zegt coördinator Bart Simons.

Het VOC heeft een werking in heel Neteland. Heel wat gemeentebesturen steunen deze organisatie al. Bij VOC Neteland zijn ze blij dat ze nu ook steun krijgen van Stad Herentals.