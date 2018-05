Stad en OCMW trakteren op frieten 18 mei 2018

Het is al verschillende jaren een traditie, dat het stadsbestuur en het OCMW van Herentals zijn personeelsleden tijdens de middagpauze trakteert met frieten. Pleisterplaats was ook dit jaar de tuin van het Oude Gasthuis in de Nederrij. Het blijft een populair evenement, vermits 400 personeelsleden van de verschillende diensten zich voor deze uitgave opnieuw hadden ingeschreven. Meteen een goede gelegenheid om met elkaar op een andere manier kennis te maken.





(TJH)