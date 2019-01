Stad en OCMW huldige verdienstelijke medewerkers Jef Tegenbos

14 januari 2019

In aanloop naar de nieuwsjaarsreceptie van het stadsbestuur en het OCMW van Herentals, werden tientallen medewerkers in de bloemetjes gezet. Aanleiding was hun jaren dienst bij stad en OCMW.

De personeelsleden die respectievelijk 25 jaar en 35 jaar in dienst zijn, werden voor de fuif uitgenodigd voor een huldiging en een etentje.