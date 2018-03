Stad doet mee aan CurieuzeNeuzen 12 maart 2018

Op de laatste gemeenteraad in Herentals kaartten sp.a, Groen en CD&V het probleem van de luchtkwaliteit aan. "Nu dat vorige week het Vlaamse 'CurieuzeNeuzen'-onderzoeksproject werd gelanceerd, wilden we onze handen in elkaar slaan. Met dit onderzoeksproject wil Vlaanderen de burgers elke dag zelf metingen laten doen van de luchtkwaliteit met een speciaal apparaat", zegt Peter Verpoorten (Groen). "Kan zo'n project in onze stad ook niet?"





Schepen van Milieu Mien Van Olmen (sp.a) is zeer positief. "In een milieu-effectenrapportage van 2016 werd al duidelijk dat het probleem van de luchtkwaliteit in Herentals aanwezig is. We hebben met VITO in Mol samengezeten om te kijken of zij een luchtkwaliteitsysteem op poten kan zetten. In het najaar van 2017 zijn we met hen in zee gegaan, concreet wil dit zeggen dat we iemand in de spits drie fietsroutes gedurende 14 dagen laten afleggen met het meetsysteem, daarnaast willen we ook op drie vaste plaatsen maandelijks metingen doen naar de luchtkwaliteit. Aanvullend kunnen we instappen in het CurieuzeNeuzenproject, dat nemen we dan ook mee in onze besprekingen. De stad wil de eventuele kost voor de burgers opnemen." Alle gemeenteraadsleden stemden gisteren unaniem voor. (MVBO)