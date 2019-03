Stad betaalt helft van nieuwe kleedkamers voor voetbalclub SKS Herentals Jurgen Geyselings

22 maart 2019

09u44 0 Herentals Voetbalclub SKS Herentals krijgt van de stad een subsidie voor drie extra kleedkamers. “Een gezonde club als SKS, met zo’n 250 actieve voetballers, verdient een volwaardige infrastructuur ”, zegt schepen van Sport Yoleen Van Camp (N-VA).

De drie nieuwe kleedkamers komen waar nu de kleine kantine ‘t Sportcafeetje staat. Die wordt niet afgebroken maar gerenoveerd en anders ingericht. De subsidie bedraagt de helft van de kostprijs met een maximum van 5.700 euro. “Als stadsbestuur willen wij onze sportclubs maximaal ondersteunen. Vooral de sterke toename van jeugdspelers in de ploeg is een evolutie die we een warm hart toedragen”, aldus schepen van Sport Yoleen Van Camp.

Van zes naar acht

“We zijn het stadsbestuur dankbaar”, zegt Gerrit Van Nueten, voorzitter SKS. “Eerder kregen we al ondersteuning voor onze terreinen. Momenteel hebben we zes kleedkamers, plus één voor de scheidsrechters/trainers/meisjes. Dankzij de uitbreiding gaan we naar acht kleedkamers, waarvan één voor de meisjes en één voor de trainers/scheidsrechters. Ook zullen onze kinesisten na de renovatie een aparte kamer hebben.”