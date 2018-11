Sportieve kinderen tonen talent aan grootouders Jef Tegenbos

21 november 2018

15u47

De kleuters en de leerlingen van basisschool De Leertuin, gevestigd op de Molekens in Herentals, mogen terugblikken op een geslaagd grootouderfeest. Dit jaar stond alles in het teken van de sport. Kung-Fu, gewichtheffen, ballet, aerobics, ijshockey, fietsen, voetballen en ochtendgymnastiek. Het passeerde allemaal met heel veel enthousiasme de revue. Het hele gebeuren had plaats in de nabijgelegen Sint-Janskerk, die voor de gelegenheid gevuld was met niks dan heel trotse en fiere oma’s en opa’s.