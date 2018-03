Spoorwegoverweg Vossenberg afgesloten 19 maart 2018

De spoorwegoverweg aan de Vossenberg is vanaf vandaag 8 uur tot zaterdag 24 maart 6 uur 's ochtends afgesloten voor alle verkeer door werkzaamheden van Infrabel. Er geldt een omleiding via de Lierseweg en De Beukelaer-Pareinlaan. Deze omleiding geldt voor autoverkeer, fietsverkeer en voetgangers. Infrabel beseft dat de werkzaamheden hinder kunnen veroorzaken en stelt alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken, de werken vinden zowel overdag als 's nachts plaats. (MVBO)