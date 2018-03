Spontane staking bij Group Victor Peeters PREMIES NIET BETAALD: KWART WERKNEMERS IS HET BEU MARLIES VAN BAEL

20 maart 2018

02u29 0 Herentals Aan de poort van Group Victor Peeters in de Zavelbosstraat in Herentals werd gisterochtend spontaan het werk

neergelegd. Reden hiervoor zijn onjuiste loonfiches waarop extra premies





ontbreken, een probleem dat al





maanden aansleept. De staking liep





's middags af, 30 mensen zijn pas





vandaag opnieuw aan het werk gegaan.





Honderdtwintig werknemers legden gisterochtend om 4.30 uur het werk neer bij Group Victor Peeters, gespecialiseerd in industriële reiniging en het reinigen van tankwagens.





Ze vinden dat hun lonen, en dan vooral hun extra premies, niet goed werden uitbetaald. Premies werden zelfs vaak niet uitbetaald en dat zint het personeel niet. "Veel collega's kwamen al een hele tijd naar ons met hun loonbrief waarop enkele premies niet vermeld stonden en dus niet werden uitbetaald", vertelt Noël Wuyts, vakbondsafgevaardigde van ACV.





"Met die loonbrieven gingen we te rade bij de loondienst, die ons op hun beurt beloofden om het probleem op de volgende loonbrief recht te zetten. Een maand daarna hadden de werknemers de rechtzetting niet gezien op hun loonbrief. Toen die problemen maar bleven aanslepen, zijn we naar de directie gestapt en hebben we hen gewaarschuwd dat als er geen oplossingen komen, we zouden staken."





Vrijdagavond zaten de vakbondsafgevaardigden en directie nog samen rond de tafel en werden er bepaalde afspraken gemaakt.





Afspraken nakomen

"Er werd die avond gezegd dat er maandagochtend een personeelsvergadering zou gehouden worden voor de werknemers om alles uit te leggen en goed te communiceren over de problemen", zegt Tim Peeters van de vakbond ABVV. "Via sms hebben we dan vernomen dat die personeelsvergadering niet zou doorgaan en dat er op een ander moment nog infosessies zouden gehouden worden. Dat schoot bij ons en bij de collega's in het verkeerde keelgat en toen hebben we beslist om het werk neer te leggen."





De werknemers wilden met de stakingsactie tonen dat het menens is. "De directie moet ons en de problemen serieus nemen, het feit dat ze hun afspraken niet zijn nagekomen was er bij ons te veel aan."





Snel rechtzetten

De directie begrijpt de reactie van het personeel en zegt dan ook snel de problemen op te lossen. "Sinds kort zijn we gestart met een nieuw loonberekeningssysteem dat helaas niet perfect loopt", vertelt operational manager Jan Hendrickx. "Het heeft allemaal te veel tijd gekost om dat recht te zetten. Jammer, want we hebben deze mensen heel erg nodig."





De directie belooft nog om deze week werk te maken van de problemen. "Alle openstaande vragen die vandaag (gisteren, red.) nog binnnekomen, worden tegen vrijdag behandeld. We beloven dat iedereen volgende week de premies krijgt die ze verdiend hebben. Dit gebeurt ook op een aparte loonfiche, zodat het voor elke werknemer duidelijk is."





Er werd ook beloofd om meer mensen aan te werven op de loondienst, zodat de werknemers in elke vestiging bij iemand terecht kunnen. "We zijn tot een overeenkomst gekomen, hopelijk is alles morgen (vandaag, red.) weer op kruissnelheid."





Vandaag zijn alle werknemers opnieuw aan het werk gegaan. "We snappen dat niet altijd alles perfect kan zijn en dat fouten kunnen gemaakt worden, maar dan moeten die fouten ook wel snel opgelost worden. We houden wel in de gaten dat de premies wel degelijk uitbetaald worden", zegt Wuyts nog.