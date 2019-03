Spiegelfeesten van start met overvolle Afterwork Party Kristof Baelus

15 maart 2019

21u27 0 Herentals Op de Grote Markt zijn de Herentalse Spiegelfeesten van Homahe weer van start gegaan met de traditionele Afterwork Party. Dj Milano Live en enkele special acts fleurden de avond op met steengoede muziek.

De organisatie kon weer rekenen op een overvolle tent feestvierders. “We zijn hier al enkele jaren komen feesten, de Afterwork Party is altijd een goede start van het weekend”, zegt Vicky Hoefkens. “We zijn hier met een paar vriendinnen en de sfeer was snel aanwezig, leuk dat we voldoende plaats hebben om te dansen.”

Op zaterdag schenkt de organisatie aandacht aan de kinderen op de kindernamiddag van 14 uur tot 17 uur. Kinderen kunnen genieten van springkastelen, kindergrimme en een kinderdisco. ‘s Avonds nemen de volwassenen het over tijden de Mirror Party met enkele lokale dj’s.

Zondag pakt de organisatie uit met een vernieuwd concept, tussen 11 uur en 15 uur is er een lekkere brunch voorzien, inschrijven op voorhand was verplicht. Vanaf 15 uur kan er weer volop gedanst worden met het Hertals Zeemanskoor, Marcel en Vicky en dj Bex.