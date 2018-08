Speelbos afgesloten door stormschade 11 augustus 2018

Het speelbos achter het Begijnhofpark in Herentals is voorlopig gesloten. "De storm die op dinsdagnacht 7 augustus over Herentals kwam, heeft heel wat schade aangericht", aldus het stadsbestuur van Herentals. "De stadsdiensten zijn de afgelopen dagen bezig geweest met het verwijderen van omgevallen bomen bij woningen en op de openbare weg. Het speelbos is volgende week aan de beurt. Uit veiligheidsoverwegingen sluit de stad daarom tijdelijk het speelbos." (JVN)