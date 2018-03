Spaanshofpark volgt Begijnhofpark op 30 maart 2018

02u27 0 Herentals CD&V Herentals gaat binnenkort het Spaanshofpark opnieuw aanleggen en inkleden. Het eerste inspraakmoment vond woensdag plaats aan De Hut samen met buurtbewoners, volwassenen en kinderen.

"We ontwikkelden de afgelopen jaren een mooie, inspirerende visie over het Begijnhofpark en haar wijde omgeving", zegt schepen Mien Van Olmen. "De kinderen genieten al volop van het speelbos, weldra worden de paden en de speelweiden ook opengesteld. Dit voorjaar nog wordt het knuppelpaadje vernieuwd voor de wandelaars. De partij wil na het Begijnhofpark nu ook het Spaanshofpark inrichten. "Ook hier ligt een enorm potentieel om de speelkwaliteit te verhogen door nog meer verbondenheid met de Kleine Nete en de aanwezige natuurwaarden. Een beekje doorheen het park met waterspelelementen, een blote voetenpad doorheen het gebied en we gaan ook ruimten voorzien waar de kinderen kunnen ravotten", zegt gemeenteraadslid Rutger Moons. (MVBO)