Snow White in Vitrine Jef Tegenbos

04 december 2018

In Vitrine, de galerie van de stedelijke academie voor Beeldende Kunst van Herentals, gevestigd in de Markgravenstraat 89 in Herentals, heeft een tentoonstelling plaats van het atelier beeldhouwen en ruimtelijke kunst. ‘Snow White’ verwijst naar de prachtige overdaad aan wit in de getoonde beelden. De expositie is te bekijken tot zaterdag 9 februari. De deuren zijn geopend op maandag, dinsdag en woensdag van 14 uur tot 21 uur en op zaterdag van 9 uur tot 12.30 uur. Tijdens de kerstvakantie is Vitrine gesloten.