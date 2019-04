Smeulende sigaret in vuilnisbak zorgt voor rookontwikkeling in appartement Wouter Demuynck

16 april 2019

10u47 0 Herentals In een appartement op de hoek van de Zandstraat en Nieuwstraat in Herentals heeft het dinsdag rond 2 uur kort gebrand. De brand ontstond op de eerste verdieping door een smeulende sigaret die in een vuilnisbak gegooid was.

De brand zorgde voor wat rookontwikkeling in heel het gebouw, maar de brandweer had alles snel onder controle. Op het moment van de brand was de bewoner van de eerste verdieping niet aanwezig, maar later kwam hij alsnog toe.

Er vielen geen gewonden en uiteindelijk was er ook weinig tot geen schade. Nadat het appartement verlucht was, konden de bewoners weer naar binnen.