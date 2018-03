Sluikstort nog steeds probleem in wijk Molekens 27 maart 2018

03u19 0 Herentals In de wijk Molekens is opnieuw een geval van sluikstort gesignaleerd. Opnieuw liggen er afvalzakken aan de glasbollen in de wijk, de stad Herentals is het sluikstorten meer dan beu.

De politiezone Neteland gaf in 2017 al aan dat ze twee mobiele camera's gaan plaatsen om de daders in de gaten te houden.





"De politie investeert 20.000 euro om twee camera's aan te kopen en in de zone (Herentals, Grobbendonk, Vorselaar, Herenthout en Olen) te plaatsen. Tot nu toe werd het afval doorzocht in de hoop identiteitsgegevens te vinden, maar vaak weten sluikstorters dat ze daar op moeten letten", zei commissaris Dirk van Peer toen. Wie de afvalzakken aan de glascontainers in wijk Molekens heeft neergezet, is nog niet duidelijk. De mobiele camera's zijn nog niet aangekocht maar komen er snel aan. De politie hoopt met de camera's ook de 'gewoontesluikstorters' te kunnen betrappen. Deze nieuwe aanpak vraagt immers een lange procedure. "We moeten de camera's nog aankopen en nog afspraken maken met de gemeenten in de zone want zij moeten ze natuurlijk wel hangen op plaatsen waar er veel sluikstort voorkomt, dus daar zijn we nu nog mee bezig", zei Van Peer gisteren. "De camera's zullen ook gebruikt worden om vandalisme te kunnen opsporen en op evenementen om bij eventuele incidenten een extra hulpmiddel te zijn." (MVBO)