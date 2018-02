Sluikstort met fotoalbums naast Albertkanaal 14 februari 2018

Aan de Aarschotseweg naast het Albertkanaal in Herentals werd een verdachte hoop afval gevonden. Vlakbij een struik lagen tientallen fotoalbums met duidelijke beelden van een gezin met kinderen. Daarnaast lagen er ook schoolspullen verspreid op het grasperk. Bij de albums en het schoolmateriaal lag ook een Duitstalige getypte brief, geschreven in Burscheid, een stad in Duitsland, op 2 januari 2008.





De agenten zijn een onderzoek gestart. "We kunnen het sluikstort niet koppelen aan andere feiten", vertelt korpschef Luc Smeyers van politiezone Neteland. "Uit onderzoek blijkt dat de fotoboeken vermoedelijk eigendom zijn van een Duitse familie. Een foto van het gezinnetje werd verspreid om te weten te komen wie deze personen zijn. Er werd ook een proces-verbaal opgesteld (voorlopig lastens onbekenden) en de fotoboeken worden in bewaring genomen totdat een mogelijk slachtoffer opduikt."





