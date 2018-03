Slachtoffer moord krijgt herdenking VERDACHTE BABUR Y. TOT GISTERAVOND LAAT VERHOORD TOON VERHEIJEN

15 maart 2018

02u58 0 Herentals De twintiger Babur Y., die zich op de sociaalnetwerksite Facebook een andere naam toemeet, is tot gisteravond laat verhoord. De man wordt verdacht zijn (ex-)partner Eleonore De Strijcker met verschillende messteken te hebben gedood in haar woning aan de Kleerroos. Vandaag vindt er een herdenking plaats op de Grote Markt.

De wijk Kleerroos werd dinsdagmorgen opgeschrikt door de brutale moord. In een van de kleine sociale woningen werd de 27-jarige Eleonore De Strijcker, Noor/Nore/Nora voor vrienden en familie, na een ruzie in de relationele sfeer om het leven gebracht door haar ex-partner Babur Y. , die op Facebook een account heeft als Noor F.. Hij zou haar enkele messteken hebben toegebracht, is daarna op de vlucht geslagen maar werd in de loop van dinsdagmiddag opgepakt nadat hij een ongeval had in het Limburgse Houthalen. Vermoedelijk was hij op weg naar enkele kennissen die hij daar heeft.





Verwensingen

Volgens kennissen van het koppel zou de relatie tussen de twee recent zijn afgesprongen. Aanvankelijk was er sprake om in vriendschap uit elkaar te gaan, maar volgens intimi waren er de laatste tijd vooral langs een kant nogal wat verwensingen naar de andere partij toe. In de loop van woensdag begonnen de speurders aan een uitgebreid verhoor van de verdachte dat tot gisterenavond laat heeft geduurd. Eerder op de dag was er ook nog een extra huiszoeking in de woning van het slachtoffer. Of de verdachte al dan niet tot bekentenissen is overgegaan, was gisteravond nog niet duidelijk. Het parket wilde ook geen uitlatingen doen omdat de man pas héél laat op de avond voor de onderzoeksrechter is verschenen. Ook de familie wilde gisteren liever nog niet reageren, maar vandaag vindt er op de Grote Markt van Herentals wel een herdenkingsplechtigheid plaats voor het slachtoffer. Er zullen rond 19 uur ballonnen opgelaten worden. "Dat is nog maar het minste wat we kunnen doen", vertelt Sophie Van Hoeck, een gekende voor de familie. "Zeker voor de familieleden en de kinderen. Een ander vriendin wil nog kaarsen laten maken met haar foto erop. "Dit doet ons allemaal zo'n een pijn. We kenden ze misschien niet allemaal even goed, maar iedereen kende haar wel als een lieven en zachte vrouw."





